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Украинские войска достигли частичного успеха на южном фронте, — Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  ВСУ за минувшие сутки имели частичный успех на южном фронте, а именно под Ореховым в направлении на Вербовое, а также на Времьевском выступе в окрестностях Приятного и Урожайного. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

РФ здесь пыталась безуспешно контратаковать возле Старомайорского.

ВСУ также закрепляются на достигнутых рубежах южнее Бахмута и сдерживают наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Войска РФ контратаковали в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцево (Донецкая область), пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки и Новомихайловки.

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