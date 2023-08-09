Украинские войска достигли частичного успеха на южном фронте, — Генштаб ВСУ
- Азия и мир, политика
- 15:45, 09 августа 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - ВСУ за минувшие сутки имели частичный успех на южном фронте, а именно под Ореховым в направлении на Вербовое, а также на Времьевском выступе в окрестностях Приятного и Урожайного. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
РФ здесь пыталась безуспешно контратаковать возле Старомайорского.
ВСУ также закрепляются на достигнутых рубежах южнее Бахмута и сдерживают наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.
Войска РФ контратаковали в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцево (Донецкая область), пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки и Новомихайловки.
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