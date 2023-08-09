Власти Узбекистана запретили туроператорам отправлять в умру несовершеннолетних

CentralAsia (UZ) - С 1 ноября 2023 года узбекские туроператоры, осуществляющие отправку граждан в умру (малый хадж), должны иметь специальную лицензию и выполнять ряд новых требований. В частности, компаниям запретили оказывать данную услугу несовершеннолетним. Такая норма содержится в соответствующем правительственном постановлении от 8 августа, сообщает Минюст в своем Telegram-канале.

Согласно документу, организация умры теперь считается отдельным видом выездного туризма, в связи с чем компании должны пройти перелицензирование. Подчеркивается, что данная процедура для предпринимателей бесплатная — госпошлина за выдачу новых разрешительных документов не предусмотрена.

Важное условие — отправкой узбекистанцев в умру могут заниматься только местные туроператоры.

Кроме того, туристические фирмы обязали соблюдать ряд дополнительных требований:

внести не менее $100 тысяч в Фонд безопасности туризма при Комитете по туризму;

руководителями групп паломников назначать своих специалистов, обладающих религиозными знаниями. При этом экспертов следует нанимать на основании договора, заключенного с Духовным управлением мусульман Узбекистана (ДУМ);

иметь в штате минимум одного сотрудника с дипломом Международной исламской академии или являющегося выпускником республиканского образовательного учреждения по религиозному направлению;

осуществлять отправку граждан в умру по договору, заключенному с партнерской организацией в Саудовской Аравии.

В постановлении Кабмина уточняется, что группа паломников численностью не более 50 человек закрепляется за одним руководителем, кандидатуру которого по заявке туроператора предоставляет ДУМ. При этом компания оплачивает услуги специалиста, а также все его расходы, включая транспорт, гостиницу, питание, визовые сборы и прочее.

Документом предусмотрено, что с 1 октября текущего года начнет действовать рейтинговая система оценки работы туристических фирм, предоставляющих услуги умры.

Умра – малый хадж, совершение которого в священный месяц Рамадан (Рамазан) приравнивается к большому хаджу. В малое паломничество можно отправиться в любое время года.

Квоты на умру с 2019 года в Узбекистане отменены, однако для отъезда в паломничество необходимо разрешение ДУМ, которое выдается, если кандидат соответствует целому ряду требований, например, такому, как «авторитет в махалле».