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В Алматы с начала марта заболели корью почти тысяча детей

CentralAsia (KZ) -  В Алматы с начала марта наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью – зарегистрировано 1 097 лабораторно подтвержденных случаев, из них 966 – среди детей до 14 лет, сообщает «Казинформ».

Руководитель городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Касымхан Алпысбайулы отмечает, что «заболеваемость регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа от вакцинации, а также из-за медицинских отводов от прививок и не достижения прививочного возраста».

Вместе с тем сообщается, что установлено 14 893 контактных лица, привито по эпидемиологическим показаниям 277 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

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