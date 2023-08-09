Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде РФ возросло до 45

CentralAsia (CA) - Число пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде РФ возросло до 45, сообщила администрация округа. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что под завалами могут находиться пять человек.

По его словам, шестеро пострадавших находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами. Еще 22 человека доставлены в отделение травматологии, у остальных — осколочные повреждения средней тяжести. В больнице создали резерв из 40 коек.

Взрыв произошел сегодня, 9 августа, на складе с пиротехникой. По данным «Ъ», площадь помещения — 100 кв. м, оно полностью разрушено. Его арендует признанная банкротом «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам. На заводе провели полную эвакуацию, около 20 многоквартирных домов, находящихся поблизости, получили повреждения. По факту взрыва возбудили дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).