Сын Байдена получал финансирование от «олигархов» из РФ, Казахстана и Украины, среди них казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, - конгресс США

Хантер и Джо Байден с Кенесом Ракишевым (крайний слева) и бывшим премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым (крайний справа) предполож

CentralAsia (CA) - Председатель комитета по надзору Палаты представителей США конгрессмен Джеймс Комер (штат Кентукки) опубликовал в среду третью записку о зарубежных деловых операциях семьи президента Байдена, предоставив банковские документы, якобы свидетельствующие о том, что сын президента Хантер Байден и его деловые партнеры получали миллионы платежей от российских и казахстанских олигархов, когда его отец был вице-президентом, сообщает Foxnews.

В 19-страничной записке со скриншотами отредактированных банковских записей говорится, что миллионы платежей поступили от украинской энергетической компании Burisma Holdings, а также от российского олигарха Елены Батуриной и казахстанского олигарха Кенеса Ракишева, и что тогдашний вице-президент Байден посещал ужины с Батуриной, Ракишевым и представителем Burisma.

«Тогда вице-президент Байден встречался — лично, в течение значительных периодов времени — с этими людьми или их представителями», — говорится в служебной записке. «Тогда вице-президент Байден присоединился к примерно 20 телефонным звонкам по громкой связи с иностранными деловыми партнерами Хантера Байдена и присутствовал на обедах с иностранными олигархами, которые платили Хантеру Байдену огромные суммы денег. Джо Байден, «бренд», был единственным продуктом, который продавали Байдены».

«Третий меморандум о банковских отчетах» следует за двумя предыдущими меморандумами, связывающими членов семьи Байдена с платежами, связанными с организациями в Китае и Румынии. Комитет сообщает, что иностранные платежи семье Байденов в настоящее время составляют более 20 млн долларов.

«Во время вице-президентства Джо Байдена Хантер Байден продал его как «бренд», чтобы получить миллионы от олигархов в Казахстане, России и Украине», — сказал Комер в пресс-релизе, анонсирующем меморандум в среду.

В третьем банковском меморандуме, полученном в результате судебных повесток нескольких банков, не принадлежащих членам семьи Байдена, конкретно обсуждаются три из множества фирм, основанных Хантером Байденом: Rosemont Seneca Partners, LLC; Роузмонт Сенека Торнтон, ООО; и Rosemont Seneca Bohai, LLC.

Комитет предоставил скриншоты банковских записей, которые, по их словам, демонстрируют, что Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, 14 февраля 2014 года перевела 3,5 млн долларов компании Rosemont Seneca Thornton.

Затем в общей сложности 2 752 711 долларов были переведены в компанию Rosemont Seneca Bohai, которой Хантер владеет совместно с Арчером, согласно заявлению Арчера Конгрессу на прошлой неделе.

В служебной записке говорится, что весной 2014 года Байден присутствовал на ужине с Батуриной, Хантером и другими в Café Milano в Вашингтоне. Лужков тоже присутствовал.

Ранее в этом году Масимов был приговорен к 18 годам лишения свободы за предполагаемую роль в попытке государственного переворота.

Fox News ранее сообщал, что через год после первого ужина Байден посетил второй ужин 16 апреля 2015 года, на котором присутствовали Батурина, Лужков, Хантер, Арчер и Вадим Пожарский, руководитель украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Список гостей в Café Milano.

В служебной записке, представленной в среду, говорится, что предоставленные записи показывают, что 22 апреля 2014 года Ракишев, чей тесть в то время был мэром столицы Астаны, использовал свою сингапурскую компанию Novatus Holdings для перевода 142 300 долларов на тот же Банковский счет Rosemont Seneca Bohai, и что на следующий день точно такая же сумма была переведена в автосалон в Нью-Джерси за спортивную машину Fisker для Хантера.

Меморандум также показал, что платежи от Burisma как для Хантера, так и для Арче были переведены в Rosemont Seneca Bohai.

Согласно банковским записям, Хантер и Арчер получали от Burisma по 83 333 доллара в месяц на общую сумму 3 321 379 долларов с 2014 по 2015 год.

«Похоже, никаких реальных услуг не предоставлялось, кроме доступа к сети Байдена, включая самого Джо Байдена. И Хантер Байден, похоже, предоставил», — сказал Комер в среду. «Это видно по еде в Café Milano, где тогдашний вице-президент Джо Байден обедал с олигархами со всего мира, которые отправили деньги его сыну».

Комер сказал, что комитет продолжит сбор свидетельских показани, чтобы определить, сознательно ли Байден позволял своему сыну продавать свой «бренд» за границу.

Представитель меньшинства в комитете назвал третий меморандум «пустым» и сказал, что он не обвиняет президента Байдена в каких-либо правонарушениях.

«Джеймс Комер снова и снова говорил, что это расследование в отношении Джо Байдена», — сказал представитель. «Тем не менее, ни в одной из опубликованных им банковских записей не указаны какие-либо платежи Джо Байдену. Ни в одном из SAR, которые он просмотрел, не утверждалось и даже не предполагалось каких-либо потенциальных неправомерных действий со стороны президента Байдена, а также они не свидетельствовали о причастности президента Байдена к финансовым или деловым операциям Хантера Байдена. отношения».