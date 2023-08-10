Многоканальное решение CVM от Flytxt позволяет монгольской компании Mobicom повысить качество обслуживания клиентов

CentralAsia (MNG) - Flytxt, ведущий поставщик решений для максимизации потребительской ценности (CLTV) на базе искусственного интеллекта, объявил, что корпорация Mobicom начала использовать NEON-dX, свое комплексное SaaS-решение для управления потребительской ценностью (CVM). Базирующаяся в Монголии компания является частью японской телекоммуникационной группы KDDI и имеет абонентскую базу в 1,7 миллиона человек.

Mobicom использует это решение для получения действенной информации о клиентах и автоматизации многоканальных программ взаимодействия с клиентами, направленных на предоставление дополнительных цифровых услуг всей своей клиентской базе.

«Нам доставляет огромное удовольствие поддерживать лидеров рынка, таких как Mobicom, в создании прочных отношений с клиентами, которые приводят к положительным долгосрочным результатам бизнеса», — сказал д-р Винод Васудеван, генеральный директор Flytxt. «Наш хорошо обученный искусственный интеллект помогает компаниям, работающим по подписке, получать более глубокое представление о поведении клиентов и адаптировать свои решения и действия в отношении клиентского опыта на лету».

Встроенный CLTV AI, аналитика и возможности оркестрации многоканальных кампаний NEON-dX позволят Mobicom расширить свою практику CVM и быстрее запускать кампании по допродаже, перекрестным продажам и удержанию. Решение Flytxt также позволяет Mobicom взаимодействовать с клиентами по новым цифровым каналам, таким как кошельки и контент-приложения. Таким образом, Mobicom стремится расширить внедрение новых цифровых услуг среди своих существующих клиентов в сфере передачи голоса и данных.

«Мы привержены нашему видению использования лучших в своем классе технологических решений для обеспечения уникального клиентского опыта, меняющего правила игры», — сказал г-н Дөлгөөн Гансух, директор отдела маркетинга продуктов Mobicom. «Проверенное на рынке решение Flytxt с передовым искусственным интеллектом поможет нам расширить охват и продвигать правильные ценностные предложения, соответствующие поведенческим тенденциям использования и контексту взаимодействия клиентов».

Flytxt является надежным технологическим партнером более 70 цифровых предприятий в более чем 50 странах и ведущих поставщиков платформ CX для максимизации CLTV. Клиенты и партнеры используют решения Flytxt для достижения лучших бизнес-результатов за счет различных рабочих процессов в таких функциях CX, как продажи, маркетинг, обслуживание клиентов и цифровые услуги.

Компания Mobicom Corporation LLC представила первую услугу сотовой связи в Монголии в 1996 году и с тех пор стала ведущей компанией в области телекоммуникаций и информационных технологий в Монголии.

Сегодня Mobicom Corporation и дочерние компании группы Mobicom предоставляют услуги ИКТ, такие как сотовая и спутниковая связь, высокоскоростной Интернет, цифровые платежные решения, центры обработки данных, услуги потокового видео и контента на основе технологии OTT, сетевая инфраструктура, междугородние и международные услуги по аренде каналов и цифровой контент государственным учреждениям, предприятиям и частным лицам.

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