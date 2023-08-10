Улан-Баторский международный музыкальный фестиваль стартует в середине августа

CentralAsia (MNG) - UB Festival Orchestra, основанный в 2020 году по инициативе Хуяга Тувдэндоржа, монгольского солиста Куньминской международной филармонии, Китай, организует свой второй международный музыкальный фестиваль в Улан-Баторе с 14 по 23 августа 2023 года.

Фестиваль рад представить разнообразный состав выступлений, в том числе UB Festival Orchestra, приглашенных музыкантов из Китая, США и Казахстана, а также два концерта: камерный оркестр и симфонический оркестр. Помимо концертов пройдут мастер-классы и лекции.

UB Festival Orchestra стремится сохранить монгольское музыкальное наследие. Они будут записывать произведения известных и современных монгольских композиторов в аудио- и видеоформаты, хранить их в репертуаре Монголии. Это позволит людям во всем мире наслаждаться этими прекрасными работами долгие годы.

Фестиваль объединяет монгольских музыкантов с мировыми профессионалами, предоставляя уникальную возможность для сотрудничества и обучения, а также помогает продвигать монгольскую классическую музыку среди более широкой аудитории как в Монголии, так и за рубежом.

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