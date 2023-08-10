АБР назначает Шеннон Коулин страновым директором в Монголии

Шеннон Коулин

CentralAsia (MNG) - У Азиатского банка развития новый постпред в Монголии.

Азиатский банк развития (АБР) назначил Шеннон Коулин своим новым директором в Монголии. Г-жа Коулин будет курировать операции АБР в Монголии, включая реализацию Стратегии партнерства со страной (СПС) на 2021–2024 годы, чтобы помочь стране продолжить восстановление после пандемии COVID-19 и заложить устойчивые основы для инклюзивного и устойчивого роста.

«Операции АБР в Монголии сосредоточены на трех стратегических приоритетах: инклюзивное социальное развитие и экономические возможности; устойчивая к изменению климата инфраструктура; и устойчивое, экологичное и учитывающее климатические факторы развитие», — сказала г-жа Коулин. «Я с нетерпением жду совместной работы с правительством и другими ключевыми партнерами в поддержке этих приоритетных областей».

Г-жа Коулин имеет более 24 лет профессионального опыта, в том числе более 10 лет в АБР. Она возглавляла энергетический и междисциплинарный диалог и проекты по изменению климата. С сентября 2021 года она работает в постоянном представительстве в Монголии. Г-жа Коулин, гражданка Соединенных Штатов (США), имеет степень магистра в области гигиены окружающей среды и степень бакалавра в области экологических инженерных наук Калифорнийского университета в Беркли в г. Соединенные Штаты. До прихода в АБР она была менеджером Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в США, где руководила региональным энергетическим сотрудничеством США, Индии и Южной Азии от имени различных правительственных и многосторонних агентств США.

Монголия является членом АБР с 1991 года. На сегодняшний день АБР выделил Монголии 357 займов, грантов и технической помощи в государственном секторе на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. Помощь АБР соответствует Новой политике восстановления Монголии и Видению-2050.

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