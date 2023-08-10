Монгольская частная авиакомпания будет летать в Корею

CentralAsia (MNG) - Первая монгольская частная авиакомпания Aero Mongolia с 1 июля открыла новый маршрут Улан-Батор—Сеул—Улан-Батор и выполняет три рейса в неделю.

Это стала важным шагом для увеличения количества прямых рейсов между Монголией и Южной Кореей и инвестиций в туристический сектор. С открытием нового рейса авиакомпания организовала в Сеуле мероприятие Welcome to Mongolia.

Авиакомпания Aero Mongolia в настоящее время выполняет рейсы в Токио, Ханой и Сеул, на двух 50-местных самолетах и одном 141-местном самолете Airbus A319. В этом месяце будет завезен второй самолет А319, и планируется совершать полеты 7 раз в неделю по маршруту Улан-Батор—Сеул—Улан-Батор.

Авиакомпания Aero Mongolia была основана в 2001 году, затем получила лицензию на авиаперевозки в октябре 2002 года и совершила свой первый рейс в мае 2003 года. На сегодняшний день в Aero Mongolia работает более 160 сотрудников, и она является первой частной авиакомпанией, работающей в секторе гражданской авиации уже 20 лет подряд.

Aero Mongolia стремится внести значительный вклад в сектор воздушного транспорта Монголии, строго соблюдать стандарты качества авиации и безопасности полетов и стремиться стать «Лучшим перевозчиком» с удобным, дружелюбным и быстрым обслуживанием.

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