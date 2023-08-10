Рейс Улан-Батор—Сеул был отменен из-за тайфуна
- Монголия, происшествия
- 7:23, 10 августа 2023
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CentralAsia (MNG) - В целях предотвращения угрозы наступления тайфуна «Канун» в сторону Корейского полуострова и в соответствии с требованиями безопасности полетов вчерашние /2023.08.10/ рейсы Улан-Батор – Сеул – Улан-Батор и Улан-Батор – Пусан – Улан-Батор были отменены.
Компания MIAT объявила об отмене вышеуказанных рейсов в Сеул и Пусан в связи с погодными условиями в Южной Корее и форс-мажорными обстоятельствами.
MIAT отменит сборы за возврат билетов в соответствии с правилами задержки рейсов. Однако в случае изменения даты или направления билета пассажиру необходимо оплатить разницу в цене категории места.
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