экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Рейс Улан-Батор—Сеул был отменен из-за тайфуна

CentralAsia (MNG) -  В целях предотвращения угрозы наступления тайфуна «Канун» в сторону Корейского полуострова и в соответствии с требованиями безопасности полетов вчерашние /2023.08.10/ рейсы Улан-Батор – Сеул – Улан-Батор и Улан-Батор – Пусан – Улан-Батор были отменены.

Компания MIAT объявила об отмене вышеуказанных рейсов в Сеул и Пусан в связи с погодными условиями в Южной Корее и форс-мажорными обстоятельствами.

MIAT отменит сборы за возврат билетов в соответствии с правилами задержки рейсов. Однако в случае изменения даты или направления билета пассажиру необходимо оплатить разницу в цене категории места.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com