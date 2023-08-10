В июле в международном аэропорту «Чингисхан» обслужили 216 498 пассажиров

CentralAsia (MNG) - Новый международный аэропорт «Чингисхан», построенный в 50 км к югу от Улан-Батора, в долине Хөшигийн хөндий аймака Төв, был введен в эксплуатацию 4 июля 2021 года.

В июле 2023 года аэропорт обслужил 173 274 пассажира на 1157 международных рейсах и 43 224 пассажира на 678 внутренних рейсах.

Всего за июль было выполнено 1 835 рейсов и перевезено 216 498 пассажиров. Индекс пассажиропотока в улан-баторском аэропорту продолжает расти.

«Пропускная способность нового аэропорта в 2,5 раза больше, чем у старого аэропорта в Буянт-Ухаа, и может принимать 3 млн туристов в год. При необходимости, в зависимости от оперативных мероприятий, есть возможность увеличить вместимость и принять максимум 4,5 млн туристов. Мы будем работать вместе с правительством Монголии над улучшением туристических ресурсов», - сказал Норико Кисикава, финансовый директор и начальник управления ООО «New Ulaanbaatar International Airport».

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