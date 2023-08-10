Будут обсуждены возможности монголо-японского бизнеса и сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Ассоциация «DX Mongolia» считает, что деловые отношения и сотрудничество между Монголией и Японией могут получить дальнейшее развитие в области информационных технологий и инноваций.

Поэтому ассоциация организовала конкурс для студентов ИТ. Результаты конкурса будут представлены на предстоящем монголо-японском бизнес-форуме.

Организаторы сообщили, что на монголо-японском бизнес-форуме 18 августа будут обсуждаться возможности бизнеса и сотрудничества между двумя сторонами.

На форуме JICA, японская организация международного сотрудничества, представит проекты, реализованные в Монголии, и будущий статус партнерства с частным сектором.

Монгольско-японский центр развития человеческих ресурсов также обсудит возможности для японских компаний работать в Монголии. Кроме того, на форуме будут обсуждаться такие темы, как «Очистка воды и повторное использование водных ресурсов», «Уменьшение загруженности дорог, борьба с загрязнением воздуха», «Низкоуглеродная добыча полезных ископаемых, создание новых производств и замещение импорта».

«Монголо-японский бизнес-форум-2023» организован Министерством экономического развития, Монгольской торгово-промышленной палатой, Японской организацией международного сотрудничества JICA и Японской торговой палатой в Монголии.

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