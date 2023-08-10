Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга

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- 8:51, 10 августа 2023
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CentralAsia (KG) - Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит после предвыборного митинга. Об этом сообщила эквадорская газета El Universo. Президент Гильермо Лассо подтвердил смерть политика.
Предвыборный митинг проходил в школе в столице Эквадора — городе Кито. В конце мероприятия на выходе из здания школы Фернандо Вильявисенсио трижды выстрелили в голову. Он умер на месте. Об этом сообщает Коммерсант.
По сообщению очевидцев, всего было около 30 или 40 выстрелов. Нападавшие также бросили в толпу гранату, но она не сработала. Были ранены восемь участников митинга.
По данным издания Ecuavisa, стрелявших в политика было трое. Двое подозреваемых уже задержаны.
Фернандо Вильявисенсио ранее работал журналистом, он начинал карьеру в газете El Universo. В политику он пришел в 2013 году. На момент убийства ему было 59 лет.
16 июня национальный избирательный совет отказал Фернандо Вильявисенсио в регистрации в качестве кандидата на пост президента из-за нарушений в форме регистрации.
По данным предвыборного июльского опроса, Фернандо Вильявисенсио мог бы пройти во второй тур выборов, набрав 13,2% голосов избирателей, вместе с кандидатом от партии Движения за гражданскую революцию, левоцентристским политиком Луисой Гонсалес с 26,6%. На третьем месте был Яку Перес с 12,5% голосов — борец за права коренных народов.