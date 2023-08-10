В Сергиевом Посаде РФ ввели режим ЧС после взрыва на военном заводе

CentralAsia (CA) - Власти Сергиево-Посадского городского округа России после взрыва ввели режим ЧС, сообщается в телеграм-канале администрации.

Замглавы администрации Оксана Ероханова пояснила, что это позволит привлечь дополнительные силы для восстановления пострадавших объектов, а также «собирать, систематизировать и анализировать данные».

В среду, 9 августа, на складе пиротехники, который частная компания арендовала на территории Загорского оптико-механического завода, произошел взрыв. По данным Mash, речь идет о складе компании «Пиро-Росс». Фирма разрабатывает и производит пусковое электромеханическое оборудование, пиротехнические и швейные изделия, организует и проводит фейерверки, перевозит опасные грузы. В марте ее признали банкротом.

В результате взрыва погибла одна женщина, пострадали 60 человек, были разрушены четыре здания. Из-за взрывной волны оказались повреждены 38 многоквартирных домов, власти получили обращения о выбитых стеклах примерно от 100 жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.