Захватившая власть военная хунта Нигера обвинила Францию в атаке на нацгвардию страны. Франция отвергает обвинения

CentralAsia (CA) - Совершившие военный переворот в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства страны. Данных о пострадавших и погибших нет, передает Alarabiya news.

«Национальный Совет по защите отечества информирует... о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 06:30 утра позиции Нацгвардии Нигера... стали объектом атаки»,— сказал представитель мятежников Амаду Абдраман.

Как утверждает Абдраман, 9 августа французские военные также подняли в воздух военный самолет из Нджамены, столицы Чада. «Этот самолет намеренно прекратил все контакты с управлением воздушным движением после вхождения в наше воздушное пространство»,— сказал он. По его словам, глава Национального Совета по защите отечества распорядился повысить уровень тревоги по всей территории государства.

Кроме того, мятежники обвинили Францию в том, что она «в одностороннем порядке освободила захваченных террористов», которые якобы планировали нападение на военные позиции в районе границ Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

В свою очередь, МИД и вооруженные силы Франции в совместном заявлении отвергли «новые необоснованные обвинения», выдвинутые путчистами в Нигере.

По их словам, французские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, присутствуют по указанию признанных нигерийских властей для борьбы с террористическими организациями, которые вызывают нестабильность и бессмысленные убийства мирных жителей в Сахеле.

«Эти заявления против Франции являются еще одной отвлекающей тактикой в ​​то время, когда ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) активизирует свои посреднические усилия для восстановления конституционного порядка в Нигере», — добавили они.

Согласно заявлению, «сегодняшняя воздушная операция в Нигере была предварительно согласована и технически скоординирована с нигерийскими силами, что подтверждено в письменной форме».

В МИД и вооруженных силах заверили, что никаких нападений на нигерийский лагерь не было, добавив, что французские силы не освобождали ни одного «террориста».

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера заявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Он отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. После Нигер посетила и. о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. Она провела переговоры с руководством военных, но ей не разрешили встретиться с Мохамедом Базумом. Страна закрыла воздушное пространство 6 августа из-за опасений иностранной интервенции.