экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин обсудил с Мирзиёевым стратегическое партнерство Москвы и Ташкента

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», — говорится в сообщении.

В предыдущий раз лидеры двух стран разговаривали 24 июля — в день рождения Мирзиёева.

11 июля Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах лидера Узбекистана, получив 87,05% голосов. Досрочные выборы президента прошли в Узбекистане после референдума о поправках к Конституции, состоявшегося 30 апреля. Срок правления президента увеличили с пяти до семи лет, теперь он может занимать пост не более двух сроков. На этом фоне прежние сроки Мирзиёева обнулились. Теперь он будет находиться у власти до 2030 года, а если победит на следующих выборах — до 2037 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com