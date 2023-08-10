Путин обсудил с Мирзиёевым стратегическое партнерство Москвы и Ташкента

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», — говорится в сообщении.

В предыдущий раз лидеры двух стран разговаривали 24 июля — в день рождения Мирзиёева.

11 июля Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах лидера Узбекистана, получив 87,05% голосов. Досрочные выборы президента прошли в Узбекистане после референдума о поправках к Конституции, состоявшегося 30 апреля. Срок правления президента увеличили с пяти до семи лет, теперь он может занимать пост не более двух сроков. На этом фоне прежние сроки Мирзиёева обнулились. Теперь он будет находиться у власти до 2030 года, а если победит на следующих выборах — до 2037 года.