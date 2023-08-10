Казахстан продлит запрет на экспорт сжиженного газа

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Министерство энергетики Казахстана планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, сообщает пресс-служба министерства.

Для автомобильного транспорта запрет планируют ввести на три года, для железнодорожного транспорта – на шесть месяцев со дня вступления в силу приказа. Проект приказа опубликован на портале открытые НПА для публичного обсуждения.

«Ввести запрет на вывоз с территории РК сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) сроком на три года автомобильным транспортом, сроком на шесть месяцев железнодорожным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа недропользователями, осуществившего его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утверждённого президентом РК, обладающих стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» (Налоговой кодекс)», – говорится в проекте приказа.

В Минэнерго отметили, что после введения госрегулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на этот вид топлива.

В 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Рост потребления за шесть месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил около 100 000 тонн.

«При потребности внутреннего рынка в объёме 130-140 тысяч тонн в месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона, Министерство энергетики РК в рамках плана поставки распределяет 120-130 тысяч тонн или 90% спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей не покрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25%. Принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке Казахстана, планируется введение запрета на его экспорт», – говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что с октября 2020 года в стране был введён запрет на экспорт сжиженного газа автомобильным транспортом сроком на три года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения