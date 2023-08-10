экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мощные лесные пожары охватили Гавайи. Жители спасаются от огня бегством в океан (видео)

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров, охвативших остров Мауи – один из крупнейших островов Гавайского архипелага, популярный среди туристов, сообщает «Би-би-си».

Местные СМИ сообщили об «апокалиптических сценах», когда жители гавайского городка были вынуждены прыгать в море, спасаясь от огня. По данным береговой охраны США, 12 человек были спасены после того, как спаслись от огня в океане.

Часть острова уже уничтожена пожаром. Десятки домов и предприятий разрушены в городе с населением около 13 000 человек.

В Национальной метеорологической службе в Гонолулу сообщили, что пожар на Мауи – один из нескольких пожаров на Гавайях, вызванных сильным ветром, вызванным ураганом Дора.

Власти объявили об эвакуации населения.

Сообщается, что две тысячи путешественников укрылись в аэропорту острова Кахулуи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com