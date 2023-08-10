Мощные лесные пожары охватили Гавайи. Жители спасаются от огня бегством в океан (видео)

- Азия и мир, общество
- 13:31, 10 августа 2023
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров, охвативших остров Мауи – один из крупнейших островов Гавайского архипелага, популярный среди туристов, сообщает «Би-би-си».
Местные СМИ сообщили об «апокалиптических сценах», когда жители гавайского городка были вынуждены прыгать в море, спасаясь от огня. По данным береговой охраны США, 12 человек были спасены после того, как спаслись от огня в океане.
Awful scenes in Maui.— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 9, 2023
Hospitals are overwhelmed with burn patients and people suffering from smoke inhalation. pic.twitter.com/0tlAjgXB3W
Часть острова уже уничтожена пожаром. Десятки домов и предприятий разрушены в городе с населением около 13 000 человек.
Maui wildfires prompt evacuations😱#MauiFires #Hawaii #mauinews pic.twitter.com/FhsI4yxpho— N3RO (@N3RONEWS) August 9, 2023
В Национальной метеорологической службе в Гонолулу сообщили, что пожар на Мауи – один из нескольких пожаров на Гавайях, вызванных сильным ветром, вызванным ураганом Дора.
Власти объявили об эвакуации населения.
Сообщается, что две тысячи путешественников укрылись в аэропорту острова Кахулуи.