Мощные лесные пожары охватили Гавайи. Жители спасаются от огня бегством в океан (видео)

CentralAsia (CA) - По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров, охвативших остров Мауи – один из крупнейших островов Гавайского архипелага, популярный среди туристов, сообщает «Би-би-си».

Местные СМИ сообщили об «апокалиптических сценах», когда жители гавайского городка были вынуждены прыгать в море, спасаясь от огня. По данным береговой охраны США, 12 человек были спасены после того, как спаслись от огня в океане.

Awful scenes in Maui.



Hospitals are overwhelmed with burn patients and people suffering from smoke inhalation. pic.twitter.com/0tlAjgXB3W — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 9, 2023

Часть острова уже уничтожена пожаром. Десятки домов и предприятий разрушены в городе с населением около 13 000 человек.

В Национальной метеорологической службе в Гонолулу сообщили, что пожар на Мауи – один из нескольких пожаров на Гавайях, вызванных сильным ветром, вызванным ураганом Дора.

Власти объявили об эвакуации населения.

Сообщается, что две тысячи путешественников укрылись в аэропорту острова Кахулуи.