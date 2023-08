Мощные лесные пожары охватили Гавайи. Жители спасаются от огня бегством в океан (видео)

CentralAsia (CA) - По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров, охвативших остров Мауи – один из крупнейших островов Гавайского архипелага, популярный среди туристов, сообщает «Би-би-си».

Местные СМИ сообщили об «апокалиптических сценах», когда жители гавайского городка были вынуждены прыгать в море, спасаясь от огня. По данным береговой охраны США, 12 человек были спасены после того, как спаслись от огня в океане.

Awful scenes in Maui.



Hospitals are overwhelmed with burn patients and people suffering from smoke inhalation. pic.twitter.com/0tlAjgXB3W