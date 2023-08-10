В Эквадоре объявили режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты

CentralAsia (CA) - В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом в своем обращении заявил действующий глава государства Гильермо Лассо, передает El Universo.

Президент объявил, что режим ЧП продолжится 60 дней. «Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны, свободные и демократические выборы», — заявил глава южноамериканского государства.

Кандидата в президенты Эквадора на выборах 2023 года убили после предвыборной встречи. Политик погиб от трех выстрелов в голову. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали еще восемь человек.

Позже силовики ликвидировали подозреваемого в убийстве Фернандо Вильявисенсио. Его серьезно ранили во время задержания.

Гильермо Лассо созвал досрочные выборы для роспуска парламента. Сам он не будет принимать в них участие.