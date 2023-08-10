Польша доведет численность армии на границе с Беларусью до 10 тысяч

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CentralAsia (CA) - Польша в ближайшее время увеличит численность группировки военных на границе с Беларусью до 10 тыс. человек, рассказал в эфире Польского радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«4 тыс. военных будут непосредственно поддерживать охрану на государственной границе, еще 6 тыс. будет находиться в регионах, прилегающих к ней»,— пояснил министр обороны.

По словам главы польского военного ведомства, на сегодняшний день польская армия активно вооружается современным оборудованием и развивается. Блащак полагает, что «через два года у Польши будет сильнейшая армия в Европе». Численность польских вооруженных сил, согласно его оценкам, уже сейчас составляет 170 тыс. человек.

Польша ранее анонсировала усиление охраны на границе с Беларусью, а также переброску в приграничные районы 2 тыс. военных на фоне присутствия в соседнем государстве бойцов российской ЧВК «Вагнер». Латвия с 11 августа тоже введет усиленный режим охраны границы с Беларусью. Литва допускала закрытие нескольких КПП на границе с Беларусью из-за присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» в стране.