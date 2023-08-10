Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна

- Азия и мир, происшествия
- 17:23, 10 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Масштабные пожары на Гавайских островах привели к гибели как минимум 36 человек и уничтожили большую часть популярного у туристов города Лахайна на острове Мауи, сообщает в четверг CNN.
По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, большая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушена, а сотни семей были вынуждены покинуть свои дома. Жители сообщают о разрушениях.
Более 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с Мауи, ожидается вывоз еще 1,5 тыс. человек. Ситуацию осложняло то, что основная автомагистраль по пути к аэропорту была закрыта, однако сейчас дороги в основном открыты.
Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров, и большинство из этих очагов еще не локализованы.
По данным властей, из-за начавшихся в среду пожаров многие жители лишились домов и бизнеса, и восстановление региона займет годы.
Awful scenes in Maui.— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 9, 2023
Hospitals are overwhelmed with burn patients and people suffering from smoke inhalation. pic.twitter.com/0tlAjgXB3W