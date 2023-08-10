Узбекистан занял 30-е место в рейтинге Open Data Inventory

CentralAsia (UZ) - Согласно рейтингу открытых данных Open Data Inventory Узбекистан набрал 70 баллов и занял 30-е место в мире и 1-е место в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Посольства Узбекистана.

Также в мировом рейтинге открытых данных Казахстан занял 51-е место, Кыргызстан – 92, Таджикистан – 126 и Туркменистан – 195.

Всемирный рейтинг открытых данных Open Data Inventory (ODIN) оценивает охват и открытость официальной статистики для выявления пробелов, продвижения политики открытых данных, улучшения доступа и поощрения диалога между национальными статистическими управлениями и пользователями данных. Всего в рейтинге оценивается 195 стран мира.