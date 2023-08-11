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Монголия получила международную аккредитацию халяльных и органических продуктов

CentralAsia (MNG) -  Подписано соглашение о международной аккредитации халяльной и органической сертификации в Монголии.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Монгольский национальный орган по аккредитации договорились об аккредитации монгольских организаций по сертификации органических и халяльных продуктов в Центре аккредитации стран Персидского залива (GCC) и Международной службе аккредитации органических продуктов (IOAS).

Это техническая помощь Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) для улучшения потенциала оценки достоверности и соответствия в рамках проекта «Поддержка экспорта», реализуемого Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности при финансировании Всемирного банка.

Важно повысить конкурентоспособность предприятий частного сектора в экспорте сельскохозяйственной продукции с добавленной стоимостью в соответствии с требованиями стран-импортеров.

источник: Middle Asian News

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