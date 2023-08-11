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Объявлена ​​конкурсная программа для подготовки «1000 English Speakers» в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Объявлена ​​конкурсная программа с призовым фондом 5 млн тугриков для подготовки «1000 English Speakers» в Монголии.

Объявлен самый интересный и результативный конкурсный проект «Neo Cup» по подготовке «1000 студентов, свободно владеющих английским языком».

Этот конкурсный проект, объявленный приложением Neolingo с более чем 5000 учащихся, включает в себя 3 вещи, которые имеют наибольшее влияние на беглость изучения английского языка.

1. Изучить теорию английского языка и новые слова по порядку;

2. Практикa в английском каждый день;

3. Каждый квалифицированный студент получит призовой фонд в размере 5 миллионов тугриков.

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