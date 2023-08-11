«Страна.ua»: «Вьетнамская» тактика РФ, «паперова армия» и «корейский сценарий». Боец ВСУ - о ситуации на фронте

Воюющий под Бахмутом снайпер ВСУ Константин Прошинский (настоящее имя - Андрей, позывной "Дед")

CentralAsia (CA) - Воюющий под Бахмутом снайпер ВСУ Константин Прошинский (настоящее имя - Андрей, позывной Дед) 9 августа заявил о том, что выйти на границы 1991 года, и даже 2022-го, для Украины сейчас нереально. И сказал, что армия нормально отнесется к заморозке конфликта по «корейскому» сценарию (перемирие и прекращение огня по линии фронта), сообщает «Страна.ua».

В своем интервью политологу Юрию Романенко он также подробно рассказал о своем видении ситуации на фронте в целом.

1. Мобилизация. По его мнению, она проводится неправильно. На фронт присылают новобранцев, которых никто не обучал, при этом они часто бывают старше 50 лет и с целым букетом заболеваний.

Причем командиры регулярно отдают приказы отправлять этих необученных людей в бой, не предоставляя даже нескольких дней для обучения уже непосредственно в передовых частях (на чем настаивают младшие командиры, которым с этим пополнением предстоит воевать).

По рассказу Прошинского, среди недавно присланных под Бахмут новобранцев самому «младшему» было 52 года. Среди остальных были больные туберкулезом, гепатитом и сахарным диабетом. Этих людей мобилизовали, дали переночевать в военкомате и на следующее утро отправили под Бахмут.

Многие из таких новобранцев после первого же боя, где они наблюдают «полную задницу», пишут отказ от участия в боевых действиях, причем их не пугает никакая ответственность».

Прошинский говорит, что написание отказа от участия в боевых действиях не влечет уголовной ответственности, поскольку это не дезертирство. Далее заявителя обязаны перевести в роту обеспечения, и скоро такие роты «будут насчитывать тысячи человек».

Также он выступил против запрета на выезд мужчин за границу - как во время, так и после войны. По мнению военного, в целом «жесткая мобилизация» не станет условием победы, потому что «мы войны у России количеством не выиграем никогда».

2. Отсутствие ротации. Военный говорит, что на фронте воюют «одни и те же бригады», и люди не выводятся с передовой по полгода и более. Тогда как по западным стандартам их можно держать в зоне боевых действий не более трех месяцев.

Прошинский удивляется, почему при общей численности ВСУ в один миллион, на передовой воюет около 300 тысяч человек (снайпер заявляет, что это открытые данные).

3. Поведение командиров среднего и высшего звена.

По словам Прошинского, многие из них пытаются устроить на позициях «мини-Сталинград», заставляя идти в лобовые штурмы хорошо укрепленных российских позиций.

Он рассказывает о том, как его подразделение пытались отправить в атаку, где до высотки россиян нужно было идти 7 километров по открытой, пристрелянной противником местности. Очень часто такое расстояние бойцы «ползут» несколько дней, причем подчас приходится ни с чем возвращаться назад.

Причина этого, как видит военный, в том, что армия экономит военную технику, и выбить нужное количество танков, БМП, минометов для штурма крайне сложно. Часто в атаку отправляют линейные стрелковые части, вооруженные лишь автоматом, с минимальным приданным тяжелым вооружением.

Такую ситуацию он объясняет установкой на экономию тяжелой техники.

«Если подбили технику - это около двухсот рапортов в четырех экземплярах надо написать и отправить... За погибшего человека - заполнить две бумажки», - говорит Прошинский. По его словам, из-за такой бюрократии штабных военных называют «УПА» - «українська паперова армія».

При этом, по его словам, в армии ощущается дефицит даже патронов к стрелковому оружию.

4. Армия РФ начала воевать качественнее. Сперва они чаще использовали лобовые атаки, неся большие потери. Теперь они атакуют группами 6-12 человек.

«Они учатся. Они стали уже приспосабливаться к нашей методике ведения боев. Наша методика довольно успешна - как минимум была. Но сейчас мы где-то сравнялись. При этом у них больше людей, чем у нас, танчиков, снарядов, пушек и так далее», - говорит он.

Войска противника, кроме прочего, рассредоточили свою логистику. И, например, используют квадроциклы для подвоза своим частям еды и боекомплекта. «Тратить на них снаряды никто не будет. Он подлетает, разгрузился и летит назад. Мы посмотрели - прикольная вещь, и тоже начали закупать квадроциклы», - рассказывает Прошинский.

Также россияне, по его словам, начали использовать тактику вьетнамской войны. Они в «зеленке» делают углубления на 2-3 человека, которые уходят под корни деревьев.

Если к их позициям приближаются штурмовые группы ВСУ, россияне «уходят под корни» и вызывают на себя минометный огонь. Штурмовики несут потери и начинают отход, а укрывшиеся под корнями россияне остаются невредимыми.

Затем военные РФ выходят из укрытия и начинают добивать отходящую группу ВСУ из пулемета.

Также у россиян «гораздо больше дронов, чем у нас», в том числе «Орланов», которые достаточно эффективны. «Его не слышно, не видно - только ночью по огонькам. Он очень хорошо ведет разведку и четко наводит», - говорит Дед.

У противника стало больше переносных систем радиоэлектронной борьбы.

5. Прошинский считает, что Россия еще не использовала против Украины многого из того, что имеет.

«Если, условно говоря, на Киев летит 30 ракет, и мы их сбиваем. А вдруг на Киев полетит в один день 300 ракет. Или 500 «Шахидов» сразу со всех сторон. Тогда ситуация будет несколько иная, мягко говоря. Поэтому они могли сделать достаточно много всего, но не делают», - говорит военный.

Из этого он делает вывод, что россияне сейчас не склонны воевать далее, чем за удержание нынешней линии фронта. И этим, по мнению Деда, скорее всего и закончится война.