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Мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае интервенции, - Associated Press
Мохамед Базум
Мохамед Базум

CentralAsia (CA) -  Мятежные власти в Нигере пригрозили убить свергнутого президента страны Мохамеда Базума в случае военной интервенции со стороны соседних государств. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Такое предупреждение, по данным агентства, было сделано в ходе переговоров мятежников с замглавы Госдепартамента США по политическим вопросам Викторией Нуланд 7 августа. От мятежников на переговорах присутствовали начальник генштаба ВС Нигера Мусса Салау Барму и трое его соратников.

Мятежники контролируют Нигер с конца июля. Президент страны Мохамед Базум находится под стражей в своей резиденции. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит Нигер, и многие страны Запада призывали военных освободить его и вернуть власть. ЭКОВАС также не исключало вариант военной интервенции, но в итоге отказалось от этих планов.

7 августа Нигер закрыл воздушное пространство из-за опасений интервенции, военные начали переброску подкрепления в столицу. Нигер также посетила и. о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд и провела переговоры с руководством военных. Она планировала встретиться также с Мохамедом Базумом, но ей не разрешили.

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