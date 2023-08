Министр культуры приняла и встретилась с руководством Bloomberg Media Group

CentralAsia (MNG) - Министр культуры Номин Чинбат приняла международного директора Bloomberg Media Group Тодда Бэра и регионального директора Клинтона О'Коннора.

В ходе встречи они обсудили вопросы будущего сотрудничества и возможности продвижения Монголии на международном уровне под лозунгом «Welcome to Mongolia». Комплексная стратегия и план по продвижению Монголии на международном уровне преследуют четыре основные цели: инвестиции, туризм, права человека, демократия-хорошее управление-электронное развитие. В этом контексте страна сотрудничает с международными медиа-организациями, такими как CNN, Financial Times и The Economist, чтобы повысить известность Монголии в зарубежных странах.

Правительство Монголии объявило 2023–2025 годы «Годом посещения Монголии» и учредило Национальный комитет по продвижению и информации Монголии в международных странах под председательством министра культуры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения