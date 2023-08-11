Пожарные Монголии и РФ проводят совместные учения

CentralAsia (MNG) - В Кызыле 10 августа начался совместный учебно-методический сбор специалистов монгольских пожарных из пяти аймаков и МЧС России. Главная цель занятий — взаимодействие в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на приграничной территории.

Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что российские специалисты на регулярной основе содействуют подготовке монгольских пожарных в Тыве, так как регион граничит с Монголией. Подобные встречи в рамках учебно-методических сборов проходят ежегодно и за последние 15 лет стали традицией.

Всего учения будут проходить три дня. За это время десяти монгольским пожарным предстоит уточнить теоретические знания в профессиональной сфере и отработать практические навыки под наставничеством российских спасателей и пожарных.

В первый день сборов была проведена совместная тренировка газодымозащитников двух государств, которая проходила в теплодымокамере под руководством опытных пожарных. Условия в тренажере максимально приближены к реальным. Монгольские специалисты отметили, что для них это был уникальный опыт, который они получили впервые.

Также монголы посетили Тувинский поисково-спасательный отряд и пожарно-спасательные части Кызыла, ознакомившись с их техническим оснащением и порядком организации службы.

Кроме того, в планах международных сборов — показательные учения пожарных МЧС России на объекте культуры в столице Тывы. Огнеборцы двух стран продемонстрируют свои навыки в пожарно-спасательном спорте и проведут товарищескую встречу по футболу.

В МЧС России также отметили, что российские и монгольские пожарные продолжают обсуждать вопросы совместного сотрудничества в области защиты населения от чрезвычайных происшествий, а также взаимодействия при ликвидации трансграничных пожаров. Подобные рабочие связи дают результат в согласованности действий при информировании о переходе степных и лесных пожаров через границу государств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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