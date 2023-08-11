Самолет «Хубилай-хан», который будет лететь прямым рейсом в США, успешно приземлился в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Самолет BOEING787-9 DREAMLINER «Хубилай-хан», который будет лететь прямым рейсом в Соединенные Штаты Америки, приземлился в международном аэропорту Чингисхан в Монголии.

Официально принимающий самолет был выведен из аэропорта «Meilan» командиром воздушного судна Л.Баяржаргалом, командиром воздушного судна и летчиками-инструкторами О.Амарбатом и Б.Амарсанаа и успешно приземлился в Улан-Баторе. В компании MIAT сообщили, что сначала самолет будет летать во Франкфурт, Стамбул и Сеул, а затем в США.

В мае этого года MIAT и AerCap подписали договор долгосрочной операционной аренды двух самолетов типа 787-9 /Dreamliner/. По контракту приземлился первый самолет 787-9. Второй самолет 787-9 будет доставлен в первом квартале 2024 года.

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