В ВОЗ зафиксировали быстрое распространение нового штамма коронавируса «Эрис»

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 «Эрис» омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции. При этом в ВОЗ полагают, что новый вариант коронавируса не представляет большого риска для населения «на глобальном уровне».

Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. С тех пор «во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев», поясняется в пресс-релизе организации.

«19 июля 2023 года он был обозначен как вариант, находящийся под наблюдением (VUM). Посредством нынешней оценки риска мы определяем EG.5 и его подлинии как вариант, представляющий интерес (VOI)»,— поясняют в ВОЗ.

Согласно оценкам организации, риск, который представляет EG.5 для населения «на глобальном уровне», расценивается как низкий, несмотря на активное распространение в мире этого варианта коронавирусной инфекции.

Симптомы заболевания штаммом «Эрис» такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. В последний год комитет организации по ЧС «тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности» ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Гебрейесус отметил, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.