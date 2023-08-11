Зимний туризм будет развиваться в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий обсудил с представиелями сектора туризма вопросы развития зимнего туризма, организации мероприятий в этом направлении, привлечения туристов из целевых стран и безотлагательного запуска зарубежной рекламы в рамках « Год визита в Монголию», и государственно-частного партнерства.

«Развитие зимнего туризма в Монголии возможно. Для этого необходимы регулярные международные и внутренние рейсы. Ежегодно наша компания принимает 3000 туристов из Китая и Японии. Чтобы увеличить это число, количество рейсов должно оставаться постоянным независимо от зимы или лета. Также при зимнем туризме высоки расходы на отопление, тепло и электроэнергию, поэтому должны быть предусмотрены сезонные скидки на электроэнергию. Кроме того, если рейсы из Китая, Тайваня и Японии в Монголию сделать регулярными, мы сможем поддерживать непрерывный поток туристов даже зимой», — сказал генеральный директор ООО «Нью Жуулчин Турс» Нэргуй Шагдар.

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