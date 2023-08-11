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В МИД Монголии приняли Борис Келечевич, заместитель директора ВРО МККК

CentralAsia (MNG) -  9 августа 2023 г. заместитель Министра иностранных дел Амартувшин Гомбосурэн принял Бориса Келечевича, заместителя директора Восточноазиатского регионального отделения Международного комитета Красного Креста (ВРО МККК) в Пекине.

Заместитель министра Амартувшин Гомбосурэн подчеркнул, что Правительство Монголии придает большое значение развитию сотрудничества с МККК, и выразил благодарность за поддержку в проведении исследований по оценке выполнения соглашений по международному гуманитарному праву, к которым присоединилась Монголия.

Заместитель регионального директора Борис Келечевич высоко оценил тесное сотрудничество с Правительством Монголии и Монгольским обществом Красного Креста, и стороны обменялись мнениями о будущем сотрудничестве.

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