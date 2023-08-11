Кузена экс-главы Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова приговорили к 10 годам заключения

Нурлан Масимов

CentralAsia (KZ) - Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Казахстана Нурлан Масимов приговорен к 10 годам заключения, сообщает Zakon.kz.

Павлодарский специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал Масимова виновным по трем статьям Уголовного кодекса:

часть 4 статьи 366 («Взятка в особо крупном размере»);

пункт 2 части 4 статьи 189 («Хищение вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц»);

часть 1 статьи 392 («Незаконное пересечение государственной границы»).

Путем частичного сложения наказаний Масимову окончательно назначено 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. В счет отбытого наказания ему зачтут время пребывания под арестом. Осужденного лишили специального звания генерала-майора полиции и государственной награды – ордена «Айбын» II степени. У Масимова конфискуют имущество в виде деревянного сруба и бани в поселке Акши Алакольского района Алматинской области, а также 16 млн тенге ($36 тысяч), затраченных на ремонт дома в Алматы, где он жил со своей семьей.

Два других фигуранта дела – заместитель Масимова по финансовой части Дамир Сиразидимов и предприниматель Евгений Евкович – также получили наказание в виде лишения свободы: 8 и 7 лет соответственно. Оба признаны виновными в хищении вверенного имущества в особо крупных размерах, Сиразидимова, кроме того, признали виновным в посредничестве во взятке.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск ДВД Павлодарской области на 421,6 млн тенге (более $947 тысяч), обязав осужденных возместить ущерб в солидарном порядке.

По данным обвинения, в апреле 2020 года Масимов приказал Сиразидимову найти предпринимателя, который на безвозмездной основе построит для него двухэтажный коттедж и баню в поселке Акши, а также отремонтирует цокольный этаж в доме в Алматы, переоборудовав его под сауну и комнату отдыха. За это Масимов якобы пообещал помочь выиграть конкурс при проведении департаментом полиции госзакупок.

В 2020 году на приобретение касок, бронежилетов, щитков и резиновых палок было выделено более 600 млн тенге (свыше $1,3 млн по действующему курсу). Победила в тендере фирма Евковича, она и освоила данную сумму. Однако на собственно закуп было потрачено гораздо меньше средств, в результате чего государству нанесен ущерб в 423 млн тенге (более $950 тысяч).

В апреле прошлого года сообщалось, что Масимов находится в розыске, антикоррупционная служба объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении. В июле его задержали на границе с Россией с поддельными документами.

Нурлан Масимов возглавлял департамент полиции Павлодарской области с ноября 2019 года и был снят с должности в январе 2022 года. Он приходится двоюродным братом бывшему главе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Кариму Масимову, который обвинялся в госизмене и попытке насильственного захвата власти и в апреле 2023 года был приговорен к 18 годам лишения свободы.

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