На выходных в Узбекистане станет прохладнее

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CentralAsia (UZ) - В пятницу на территорию Узбекистана начнёт распространяться относительно прохладный воздух с районов Урала, и температурный фон по всей стране будет постепенно снижаться, сообщил Узгидромет.

11 августа в дневные часы по большей части территории температура воздуха будет в пределах +33…+36 градусов Цельсия, и даже по южным районам — не выше +38…+40.

В выходные дни температура воздуха продолжит понижаться, и в воскресенье днём уже не будет превышать +30…+32 градусов, по югу — +35.

По большей части территории в эти дни сохранится сухая малооблачная погода, лишь в отдельных предгорных и горных районах Ташкентской области и Ферганской долины возможны кратковременные грозовые дожди.

12−13 августа местами ожидается усиление ветра до 13−18 м/с с пыльным позёмком. В отдельных районах Узбекистана порывы ветра могут достигать 20−22 м/с.

В начале следующей недели дневная температура воздуха понизится ещё больше — до +27…+30 градусов. Особенно сильно прохлада будет ощущаться в ночные и утренние часы, когда температура будет понижаться до +13…+16 градусов.

В Ташкенте 11−13 августа малооблачно. В пятницу днём температура воздуха будет в пределах +34…+36 градусов, в субботу — +32…+34, в воскресенье — +30…+32 градусов. Ветер восточного направления от слабого до умеренного, в вечерние часы возможно усиление до 10−12 м/с.