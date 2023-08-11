Аэропорт «Внуково» в Москве закрыли из-за беспилотника, - СМИ

CentralAsia (CA) - Аэропорт «Внуково» в Москве закрыли на прилет и вылет рейсов утром 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «Внуково». По данным «РИА Новости», небо закрыли из-за беспилотника, который летит в сторону Москвы.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 9:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла»,— сообщили в пресс-службе.

Телеграм-каналы «112» и Baza пишут, что в аэропорте объявлен режим «Ковер». По предварительной информации, в районе Кубинки был замечен беспилотник, который летит в сторону Москвы.

Телеграм-канал Shot утверждает, что неизвестный объект, из-за которого во Внуково был введен план «Ковер», летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости. Его засекли радары, опознавательной метки на нем не было.

По данным онлайн-табло, во «Внуково» был задержан прилет 19 рейсов, а также вылет четырех рейсов.