Группа «Mongolian Fintech Group» была отмечена закрытым форумом «Капиталист»

CentralAsia (MNG) - Особым событием для инвесторов и участников стало то, что ООО «Голомт Капитал» приняло участие в закрытом форуме «Хөрөнгөтөн» («Капиталист») и представило АО «Mongolian Fintech Group», которое совершенствует финансовый и технологический сектор Монголии своими продуктами и услугами.

АО «Mongolian Fintech Group» работает в финансовой сфере с 2017 года, а с 2020 года вывело на рынок свой первый финтех-продукт. С тех пор граждане могут легко получить доступ ко всем видам финансовых услуг через свои мобильные телефоны. На сегодняшнем (11 августа) закрытом форуме было подчеркнуто, что сейчас деятельность расширяется.

Дочерняя компания компании АО «Сэндли ББСБ» запустила мобильное приложение Sendly, ООО «High Payment Solutions» — суперприложение Hipay, а также Stocklab для ценных бумаг, платформу денежного рынка «Moni Market Fund» и лотерею американского стандарта «Megaball». Сейчас эти продукты уже стали привычными на рынках.

Одной из выдающихся заслуг АО «Mongolian Fintech Group» является то, что в 2021 году это АО стало официальным партнером крупнейшей платежной платформы Китая Wechatpay в Монголии. В результате монгольские предприятия и торговцы напрямую принимают платежи от туристов из Китая через Wechatpay. Также оно стало официальной партнерской организацией китайской Alipay, и, представив свой сервис в Монголии в апреле 2023 года, оно может напрямую переводить платежи на счета Alipay граждан Китая без посредников.

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