Иран получит от США $6 млрд в рамках обмена заключенными

CentralAsia (CA) - США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными в формате «пять на пять». Вашингтон заявил, что в рамках обмена Тегеран получит $6 млрд и сможет потратить эти деньги на гуманитарные операции. При этом отменять введенные против Ирана санкции американские власти не намерены.

В соответствии с соглашением будут освобождены пять иранских граждан, содержащихся в тюрьме в США. Из иранской тюрьмы уже освободили четырех граждан США. Еще один американец был переведен под домашний арест, сообщает CNN. По словам источников телеканала, осталось еще «несколько моментов, которые предстоит проработать», подробности неизвестны.

США не намерены смягчать санкции против Ирана, подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен. «В любом случае, при любых обстоятельствах Иран не получит смягчения санкций. Мы продолжим наращивать санкции и противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами»,— сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Мексики Алисией Барсеной.

Обещанные Ирану $6 млрд будут выплачены со специально созданных для этого счетов, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. «Это часть системы счетов, которая была создана предыдущей администрацией для того, чтобы некоторые страны могли импортировать не находящиеся под санкциями иранские товары, а иранцы могли снимать средства с этих счетов на гуманитарные нужды»,— пояснил он на брифинге.

Проведение обмена заключенными США и Иран обсуждали с июня. Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди также утверждал, что в обозримом будущем Иран может вернуть доступ к своим средствам на зарубежных счетах, потерянный после введения Вашингтоном санкций. По словам министра, для этого нужно «согласовать процедуру и график выполнения этой задачи».