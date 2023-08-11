Церемонию вручения «Эмми» перенесли на январь

CentralAsia (CA) - Церемония вручения телевизионной премии «Эмми», которую изначально планировалось провести 18 сентября, состоится 15 января 2024 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте.

Variety отмечает, что церемония переносится впервые со времени терактов в США в 2001 году. Решение принято на фоне забастовки гильдий сценаристов и актеров США, которые борются за улучшение условий труда.

В результате переноса «Эмми» состоится в зимний сезон вручения наград наряду с «Золотым глобусом» и премией «Выбор критиков» (Critics" Choice Movie Awards). Variety сообщает, что «Эмми» будут удостаиваться работы за период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года, а другие премии будут учитывать период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Таким образом, премиями могут быть отмечены разные сезоны одних и тех же сериалов.

Как сообщалось, лидером по числу номинаций на премию «Эмми» стал сериал «Наследники»: он представлен в 27 категориях. За ним следует «Одни из нас» (24 номинации), «Белый лотос» (23 номинации) и «Тед Лассо» (21 номинация).