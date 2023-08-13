Телескоп Вебба показал самую отдаленную звезду Вселенной

CentralAsia (CA) - Космический телескоп Джеймса Уэбба сфотографировал самую отдаленную звезду во Вселенной. Ее назвали Эаренделом, пишет издание Space.

Ученые предполагают, что она вдвое горячее Солнца, и, вероятно, имеет звездный спутник.

Астрономы открыли Эарендел в 2022 году с помощью телескопа Хаббл.

По подсчетам ученых, звезда засияла менее чем через миллиард лет после Большого взрыва, приведшего к существованию нашей Вселенной. Светлая Эаренделя потребовалась 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли.

Однако Вселенная после Большого взрыва расширялась с ускорением, поэтому самая отдаленная звезда расположена в 28 млрд световых лет от Земли.

Хаббл смог заметить Эарендел благодаря явлению, известному как гравитационное линзирование. Ученые установили, что массивное тело искривляет своим гравитационным полем направление распространения излучения, подобно тому, как искривляет световой луч обычная линза.

Поэтому Хаббл использовал ту же стратегию, использовав силу искажения пространства гравитационного скопления WHL0137-08.

Эарендел в проекции

Астрономы NASA также предполагают, что у Эарендела холодная, красная звезда-компаньона.

«Этот свет был растянут вследствие расширения Вселенной до длин волн, больших, чем могут обнаружить приборы Хаббла, и поэтому его можно было обнаружить только с помощью Вебба», - отметили они.