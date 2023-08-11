Казахстан подлил запрет на ввоз пшеницы

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CentralAsia (KZ) - Межведомственная комиссия по внешнеторговой политике в пятницу приняла решение продлить еще на шесть месяцев запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, в том числе из стран Евразийского экономического союза, сообщили в министерстве торговли и интеграции.

«Решением заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшего 10 августа, участники пришли к единому мнению продлить запрет еще на полгода с определенными исключениями», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение принято для того, чтобы исключить «серые схемы» ввоза пшеницы в Казахстан и ее реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации. При этом для обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей семенным материалом разрешена поставка семян автотранспортом. Однако, пояснили в Минторговли, в таком случае партии должны сопровождаться удостоверением о качестве семян.

Кроме того, МВК приняла решение об ограничении ввоза импортной пшеницы на территорию Казахстана железнодорожным транспортом, за исключением поставок в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

«Приказ о продлении запрета автотранспортом и вводе ограничений железнодорожным будет разработан министерством сельского хозяйства», - пояснили в пресс-службе.

Напомним, 10 апреля в Казахстане вступил в силу запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом, который действует до 10 октября.

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