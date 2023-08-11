«Болванами являются даже руководители крупных компаний». The Wall Street Journal — о бое Маска против Цукерберга

CentralAsia (CA) - Оболванивание Америки почти завершено, и бой Илона Маска против Марка Цукерберга тому подтверждение, считает американский журналист Дэниэл Хеннингер. Трудно представить, что магнаты прошлого опустились бы до мордобоя. Но сегодня подобные разборки в порядке вещей, ведь современный американец пойдет на все ради просмотров и рейтингов.

Бой Маска против Цукерберга

The Wall Street Journal

Как будто нам недостаточно перспектив реванша между Дональдом Трампом и Джо Байденом, а тут еще не за горами реальный бой в октагоне между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

(запись, Дана Уайт) Не нужно быть фанатом боев, чтобы заинтересоваться этим матчем. Все захотят его увидеть. Если эти парни настроены серьёзно, то я занимаюсь организацией громких боев. Это то, чем я зарабатываю на жизнь.

Катализатором поединка стал обмен сообщениями двух гендиректоров в соцсетях после того, как Цукерберг высказал желание создать аналог Твиттеру Маска, позже сменившему название и логотип на “X”.

Маск написал одному из подписчиков, что готов к поединку, если к нему готов и Цукерберг. Последний, в свою очередь, ответил: “Присылай локацию”. Профессиональный бой между этими двумя магнатами за первенство в соцсетях представляется весьма продуктивным зрелищем.

Увидев проблемы конкурента с Твиттером, Цукерберг запустил соцсеть Threads, на что Макс ответил ребрендингом Твиттера на “X”.

(запись, Рэй Вонг) Он любит букву “X”. С 2017 владеет доменом x.com, который выкупил у PayPal, выпустил автомобиль Tesla Model X, возглавляет корпорацию Space X, назвал сына именем на эту букву. Но на самом деле он хочет переделать x.com и x.ai во что-то иное, некое супер-приложение.

“Целый день поднимаю тяжести, готовлюсь к бою, — написал Маск в соцсети. — Нет времени ходить в спортзал, приходится таскать их на работу”. Кажется, из-за занятости оба миллиардера не торопятся давать волю своим внутренним гладиаторам.

В наше время память о событиях надолго не задерживается. Это будет похоже не на “Триллер в Маниле” между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером, а скорее на теннисный матч “Битва полов” между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом.

(запись, Бобби Ригс) Женский теннис не годится мужскому в подметки, и ни одна женщина не сможет победить на корте мужчину, пусть даже 55-летнего.

(запись, Дана Уайт) Это будет грандиознейший бой в истории.

Спустя неделю после того, как Маск бросил перчатку, Цукерберг опубликовал видеозапись собственных тренировок. Также мы узнали, что при росте 170 см и весе 70 кг он обладает синим поясом по бразильскому джиу-джитсу.

Маск подобных видео не публиковал и вообще, кажется, особого интереса к тренировкам не проявляет. По его словам, драться он учился в уличных боях без правил. Бывшая девушка Илона, канадская певица Граймс говорит, что он очень силен, а сама выступает против этого боя. В точности то же самое американцы думают о реванше Трампа с Байденом.

(запись, Уилл Хёрд) Две трети американцев не хотят видеть в избирательных бюллетенях ни Байдена, ни Трампа. Это совершенно очевидно, и так было всегда.

Маск и Цукерберг оба согласились отдать вырученные за бой средства на благотворительность. При этом первый предлагает вести прямую трансляцию на платформе бывшего Твиттера, а второй в своей новой соцсети написал, что предпочитает более надежный вариант. Он явно не в восторге, что Рон Десантис стартовал президентскую кампанию в конкурирующей соцести.

Если взглянуть на американских магнатов прошлого вроде Эндрю Карнеги и Джона Рокфеллера, чьи сталелитейная и нефтяная компании были технологическими гигантами своего времени, представить их опустившимися до драки в октагоне просто нереально. В наши дни такое легко представить.

Люди тратят бесконечно много времени на то, чтобы их дети держались как можно дальше от соцсетей, потому что не хотят их оболванивания. Но выясняется, что болванами являются даже руководители крупных компаний.

(запись, Цукерберг) Фейсбук популярен, потому что у людей есть желание общаться и делиться тем, что они считают важным, а не держаться особняком.

Достижений этих двоих хватит на несколько жизней, но при этом они на собственном примере демонстрируют, что цель современного американца — публичность. Трамп, Байден, Цукерберг, Маск — оболванивание Америки почти полностью завершено.

Перевод: ИноСМИ