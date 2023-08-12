В рейтинге Open Data Inventory Монголия заняла 8-е место в мире

CentralAsia (MNG) - Согласно рейтингу открытых данных Open Data Inventory Монголия набрала 82 баллов и заняла 8-е место в мире и 3-е место в Азии.

В этом рейтинге Монголия обогнала Швецию, Нидерланды, Эстонию, Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Также страна Вечного Синего Неба обогнала Испанию (20-е место), США (22-е место), Австралию (23-е место), Южную Корею (25-е место) и Японию (38-е место).

Семь стран, Сингапур, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Словения и Гонконг опережают Монголию в этом рейтинге.

Китай, южный сосед Монголии, занял в этом рейтинге 149-е место, а Россия, его северный сосед, в этот рейтинг не попала.

Южный Судан, Гаити и Туркменистан находятся на последних местах этого рейтинга.

Что касается в Центральной Азии в этом мировом рейтинге открытых данных Узбекистан набрал 70 баллов и занял 30-е место, Казахстан занял 51-е место с 63 баллами, Кыргызстан – 92-е место с 51 баллом, Таджикистан – 126-е место с 42 баллами и Туркменистан разместился на 195-ом месте с 1 баллом.

Всемирный рейтинг открытых данных Open Data Inventory (ODIN) оценивает охват и открытость официальной статистики для выявления пробелов, продвижения политики открытых данных, улучшения доступа и поощрения диалога между национальными статистическими управлениями и пользователями данных. Всего в рейтинге оценивается 195 стран мира.

источник: Middle Asian News

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