Кыргызстанца, который скрывался 15 лет от милиции, нашли в Астане

Астана

CentralAsia (KZ) - Гражданин Кыргызстана совершил преступление на родине в 2008 году. В 2010 его объявили в межгосударственный розыск, передаёт Orda.kz.

37-летнего мужчину нашли в Астане.

«В октябре 2008 года мужчина, злоупотребляя доверием, завладел мобильными телефонами. В 2010 году управлением внутренних дел Свердловского района Бишкека злоумышленник был объявлен в межгосударственный розыск», - сообщили в столичной полиции.

Мужчину отправили в ИВС. Там он будет ждать решения вопроса о его экстрадиции.

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