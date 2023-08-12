Кыргызстанца, который скрывался 15 лет от милиции, нашли в Астане
- Казахстан, происшествия
- 10:52, 12 августа 2023
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Астана
CentralAsia (KZ) - Гражданин Кыргызстана совершил преступление на родине в 2008 году. В 2010 его объявили в межгосударственный розыск, передаёт Orda.kz.
37-летнего мужчину нашли в Астане.
«В октябре 2008 года мужчина, злоупотребляя доверием, завладел мобильными телефонами. В 2010 году управлением внутренних дел Свердловского района Бишкека злоумышленник был объявлен в межгосударственный розыск», - сообщили в столичной полиции.
Мужчину отправили в ИВС. Там он будет ждать решения вопроса о его экстрадиции.
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