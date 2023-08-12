В Алматы произошел крупный пожар: сгорели склады на рынке

CentralAsia (KZ) - В Алматы утром 12 августа произошел крупный пожар — горели склады по улице Москвина.

Как сообщают СМИ со ссылкой на Департамент чрезвычайных ситуаций города Алматы, из-за конструктивных особенностей здания создалась высокая температура и угроза обрушения конструкций.

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В тушении пожара были задействованы 25 единиц техники, 85 человек, а также службы взаимодействия города.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Пожарные сообщают, что ведут работы по предотвращению огня на соседние склады, введены стволы на тушение и защиту соседних складов.

В 09:45 огонь был локализован.

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