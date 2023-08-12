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Министры обороны Казахстана и Узбекистана встретились на учениях в Актау

CentralAsia (KZ) -  Министры обороны Казахстана и Узбекистана встретились на учениях в Актау.

Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере боевой подготовки, военного образования и военно-патриотического воспитания

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетили военные объекты Актауского гарнизона, где проходит второй этап совместного оперативно-тактического специального учения «Канжар-2023».

Они выразили мнение, что совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.

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