Ночью Крым атаковали 20 беспилотников, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) - Сегодня ночью пресечена попытка осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО.

Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.