экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ночью Крым атаковали 20 беспилотников, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  Сегодня ночью пресечена попытка осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО.

Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com