Погода в Алматы на неделю: ожидаются дожди с градом и сильный ветер

CentralAsia (KZ) - Специалисты Казгидромета предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным синоптиков, осадки продолжатся и на следующей неделе, но со среды прекратятся.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала Казгидромета по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, по предварительному прогнозу в период с 12 по 18 августа ожидаются дожди с грозами и сильным ветром до 25 м/с.

12 августа: переменная облачность, временами дождь, днем сильный дождь, град. Временами гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +26+28°С.

13 августа: облачно, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +23+25°С.

14 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С.

15 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

17-18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

Ранее синоптики сообщили о понижении температуры воздуха и дождях почти по всей территории Казахстана, кроме запада страны.

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