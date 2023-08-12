Около 100 таджикских заключенных были отправлены из российских тюрем на войну, - МВД Таджикистана
- Азия и мир, происшествия
- 13:54, 12 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Примерно 100 таджикских граждан были отправлены на войну в Украину из российских тюрем, заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода на пресс-конференции в Душанбе, передает Asia-Plus.
Рахимзода отметил, что российские партнеры не предоставляют Таджикистану такую информацию, и что обмен данными по этому вопросу не включен в действующие между двумя странами соглашения.
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