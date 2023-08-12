В Таджикистане естественный прирост населения снизился на 4,2%

CentralAsia (TJ) - По данным Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан, в стране снизилась рождаемость и возросла смертность. Об этом сообщил директор Агентства по статистике при президенте Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода на пресс-конференции по итогам деятельности за полугодие, сообщает НИАТ «Ховар».

По его словам, в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели рождаемости в республике снизились на 3%.

Он уточнил, что тенденция к сокращению числа рождений наблюдается во всех регионах республики, кроме города Душанбе.

Так, снижение регистрации рождаемости в Хатлонской области составило 2,9% (44,9 тысячи новорожденных), в Согдийской области — 3,9% (25,7 тысячи новорожденных), в районах республиканского подчинения — 6,5% (23,9 тысячи новорожденных), а в ГБАО — 5,5% (1,6 тысячи новорожденных). За этот период регистрация новорожденных в Душанбе увеличилась и составила 8,3% (10,8 тысячи новорожденных).

Было отмечено, что за отчетный период органы записи актов гражданского состояния зарегистрировали 106,8 тысячи новорожденных в сроки, установленные законом (без учета записей о восстановлении рождений предыдущих лет) и 17 тысяч умерших, в том числе 0,9 тысячи детей до 1 года. Общий коэффициент рождаемости и общий коэффициент смертности, по предварительным оценкам, приходится соответственно 21,2 и 3,4 на 1000 человек.

Регистрация умерших за первые 6 месяцев текущего года увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 тысяч человек. Увеличение числа умерших наблюдалось во всех регионах Таджикистана. В частности, в Согдийской области регистрация умерших людей увеличилась на 0,3% — 5,8 тысячи смертей, в Хатлонской области — на 7,8% — 5,9 тысячи смертей, в Душанбе — на 3,3% — 1,5 тысячи смертей, в районах республиканского подчинения — на 2,7% — 3,3 тысячи смертей, в ГБАО — на 16% — 486 смертей.

Естественный прирост населения, по предварительным данным, за 6 месяцев текущего года снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 89,8 тысячи человек, что составляет 17,8 человек на 1000 жителей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения