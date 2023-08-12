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Новый учебный год в Узбекистане начнётся 4 сентября

CentralAsia (UZ) -  Школы Узбекистана вновь откроются после летних каникул 4 сентября. Празднования Дня независимости пройдёт 1−3 сентября, эти дни будут выходными для всех. Об этом пишет Газета.uz.

Новый 2023/2024 учебный год в школах начнётся 4 сентября, в понедельник, сообщила пресс-служба Министерства школьного образования Узбекистана.

В ведомстве напомнили, что согласно указу президента о праздничных выходных в 2023 году 2 сентября, суббота, установлена в качестве дополнительного выходного дня для работников с шестидневной рабочей неделей.

Таким образом, в период празднования Дня независимости 1−3 сентября будут выходными для всех.

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